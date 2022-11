A seleção brasileira viajou na manhã deste sábado, 19, em direção a Doha, no Catar, onde disputará a Copa do Mundo. A equipe comanda por Tite, última achegar ao país-sede, partiu do Aeroporto Internacional de Turim, onde treinava no CT da Juventus. Com trajes assinados pelo estilista Ricardo Almeida, a seleção embarcou em clima de festa.

Nas redes sociais, os atletas compartilharam fotos do embarque e celebravam a partida rumo a Copa. Neymar, que havia se distanciado das redes sociais, postou uma série de “stories” no Instagram ao lado de Richarlison e Thiago Silva. Vinicius Jr. postou uma foto com boa parte do elenco da seleção.

Já o goleiro Alisson foi mais discreto e postou uma selfie sozinho comemorando a partida. Quem parece estar se divertindo é o atacante Richarlison, que além de aparecer na foto com o camisa 10 da seleção, invadiu uma foto de Antony.

Em Doha, o Brasil se hospedará no hotel Westin Doha Hotel & Spa e realizará seus treinos no estádio Grand Hamad, do Al Arabi. Antes da estreia da seleção, no dia 24 contra a Sérvia, quatro treinamentos serão comandados por Tite — um a cada dia.