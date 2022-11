A seleção brasileira treinou nesta sexta-feira, dia seguinte à vitória sobre a Sérvia por 2 a 0, na estreia da Copa do Mundo do Catar. No Grand Hamad Stadium, a atividade reuniu os atletas que não atuaram contra os sérvios e os que entraram no decorrer do jogo disputado na quinta.

Desfalques confirmados diante da Suíça, Neymar e Danilo ficaram no hotel em tratamento de suas lesões depois de passarem por uma ressonância magnética que detectou as contusões. O atacante sofreu uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, além de um pequeno edema ósseo, e o lateral-direito teve contusão de ligamento medial no tornozelo direito. Dificilmente ambos terão condições de enfrentar Camarões no encerramento da fase de grupos do Mundial.

Tite também não teve Antony, fora da atividade por um mal-estar, além de Alisson e Lucas Paquetá, que permaneceram no hotel, onde fizeram trabalhos individuais. A atividade durou pouco mais de uma hora e foi toda aberta à imprensa.

No Grand Hamad Stadium, apenas os jogadores que não alinharam na vitória por 2 a 0 diante da Sérvia trabalharam com bola, mas em um treino em campo reduzido. Vinicius Junior, por sua vez, aproveitou para correr em torno do gramado ao lado de Ricardo Rosa, um dos preparadores físicos da seleção.

Tite comandou um trabalho de seis contra seis em campo reduzido e já começou a montar a equipe que enfrentará a Suíça, dia 28, próxima segunda-feira, no Stadium 974. Ele busca alternativas para Danilo e Neymar. Na lateral, as opções são Daniel Alves e Éder Militão. Na frente, Rodrygo aparece como o atleta mais cotado a substituir o craque do time.

Os filhos dos atletas brincaram com os jogadores ao término da atividade e deixaram o ambiente mais leve. O clima, que deveria ser de descontração pela vitória na estreia, era tenso devido à apreensão em relação às lesões de Neymar e Danilo.

A atividade, como de costume, foi acompanhada por familiares, amigos e convidados dos atletas, que se aglomeraram na área destinadas a eles na arquibancada central do CT para ver os jogadores. Próximo daquele espaço estava o Canarinho “Pistola”, mascote da seleção, que brincava com os oficiais da Fifa e outros que com ele interagiram.

Ele não pode acompanhar os jogos perto dos atletas, na beirada do campo, porque a Fifa veta a entrada de mascotes, somente permite estafe, comissão técnica e jogadores das seleções.

Para a noite desta sexta-feira está previsto um jantar com os familiares dos jogadores no Westin Doha Hotel, onde a delegação está hospedada, na região central da capital do Catar. No sábado, quando Tite começa a definir a equipe que enfrenta a Suíça, o treino será fechado. Depois dos trabalhos, haverá entrevista coletiva.