Em meio a uma fase de preparação marcada por seguidos cortes de jogadores importantes provocados por lesões, o retorno do zagueiro Varane, contra a Dinamarca, deu o equilíbrio necessário para que a França conquistasse a segunda vitória em dois jogos. A boa performance foi fundamental para que os franceses garantissem a vaga antecipada para as oitavas de final do torneio.

Dono de um estilo elegante e bastante seguro, Varane tem dado a sua contribuição para a confirmar o favoritismo da França neste Mundial. “Estou feliz e satisfeito por estar aqui. Trabalhei duro e curti muito. É sempre especial jogar uma Copa do Mundo”, afirmou o jogador que defende o Manchester United, da Inglaterra.

Embora os holofotes desta campanha estejam direcionados ao atacante Mbappé, autor de três gols na Copa do Mundo do Catar, Varane vem emprestando a sua experiência para ajustar a equipe. Além disso dá mostras da sua recuperação para as fases eliminatórias da competição.

Contra os dinamarqueses, Varane atuou por cerca de 75 minutos e não apresentou nenhum sinal de desconforto muscular. Com a equipe já classificada, o técnico Didier Deschamps vai aproveitar o encontro com a Tunísia para testar uma outra dupla de zaga.

O zagueiro deve ganhar a companhia de Ibrahina Konate no miolo de defesa. Na atividade deste domingo, ele foi poupado para descansar e se recuperar da partida contra os dinamarqueses. Líder do Grupo D com seis pontos, a França tem a melhor campanha da chave: marcou seis gols e a defesa foi vazada em duas oportunidades.