As seleções africanas venceram seis partidas pela primeira vez em uma edição da Copa do Mundo. Este é o primeiro Mundial em que todas as equipes são comandadas por técnicos do continente. A campanha é superior às quatro vitórias africanas obtidas nas Copas de 2002 e 2010.

O recorde histórico ainda pode ser ampliado nesta fase de grupos quando Gana enfrentará o Uruguai, enquanto Camarões tem pela frente os reservas do Brasil, nesta sexta-feira.

Senegal, Marrocos, Gana, Camarões e Tunísia se classificaram para a Copa do Catar e são treinadas por Aliou Cissé, Walid Regragui, Otto Addo, Rigobert Song e Jalel Kadri, respectivamente. Historicamente, as federações africanas escolhiam técnicos europeus para treinar suas seleções.

O Mundial de 2002, disputado há dez anos, foi o primeiro em que a Fifa deu cinco vagas a africanos. No domingo, o técnico ganês Otto Addo criticou o número de lugares para times africanos na Copa.

“A África tem 55 países e acho que merece mais vagas. Nunca houve um ponto de partida onde todos têm a mesma chance no começo. É muito difícil, com cinco vagas, evoluir. Se você tem 12 ou 15 vagas, não lembro quantas são na Europa, você tem a probabilidade de crescer mais rápido, o dobro dos times africanos, não importa a qualidade. Fazer esse tipo de pergunta para mim é injusto. Vamos tentar melhorar”, reclamou o treinador.

Marrocos também fez história nesta Copa do Mundo. A seleção marroquina garantiu a melhor campanha de uma nação africana em uma fase de grupos. Invicta, termina com duas vitórias, um empate, quatro gols marcados e apenas um sofrido. É a segunda seleção africana a se classificar às oitavas no Catar, seguindo Senegal.

As vitórias africanas na Copa do Catar foram: Gana 3 x 2 Coreia do Sul, Marrocos 2 x 0 Bélgica, Marrocos 2 x 1 Canadá, Senegal 3 x 1 Catar, Senegal 2 x 1 Equador e Tunísia 1 x 0 França.

AS MARCAS HISTÓRIAS DOS AFRICANOS EM COPAS

O Egito foi a primeira seleção africana a se classificar para uma Copa, em 1934. A primeira vitória africana em Mundiais veio com a Tunísia em 1978. Oito anos depois, o Marrocos fez história ao se classificar ao mata-mata. Apenas em três ocasiões uma seleção africana chegou às quartas de final. A primeira delas foi Camarões, em 1990, depois Senegal, em 2002, e Gana, em 2010.