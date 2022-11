A bruxa está solta na seleção de Senegal. Além de perder Mané, cortado antes do início da Copa do Mundo, a equipe confirmou duas baixas para o encontro com o Catar, marcado para esta sexta-feira, às 10h (horário de Brasília), no estádio Al Thumama, em Doha. Os novos desfalques são o volante Cheikhou Kouyaté e o lateral-esquerdo Fodé Ballo-Touré.

Cheikhou Kouyaté teve diagnosticada uma inflamação no músculo e era dúvida para o duelo. O técnico Aliou Cissé, no entanto, preservará seu atleta para o jogo que promete ser decisivo, diante do Equador. Já Fodé Ballo-Touré foi vetado com problemas físicos.

Cissé não deixou dúvidas sobre os substitutos. Pape Gueye e Ismael Jakobs treinaram entre os titulares e estarão em campo contra o Catar. O último ainda precisou resolver sua documentação junto à Fifa, por ter dupla cidadania, para conseguir ser liberado para o jogo da segunda rodada da Copa do Mundo.

Precisando vencer para seguir com chances de classificação, Cissé mostrou muita confiança no seu setor ofensivo. “Estamos desiludidos por não termos marcado, tivemos duas ou três oportunidades muito boas. Foi um jogo difícil… Temos que trabalhar isso (fazer gols) com o Ismaïla e os outros. Esperamos muito dele e de Krepin”, disse.

Sem pontuar, Senegal aparece na terceira posição do Grupo A, atrás de Holanda e Equador, que estrearam com vitória na Copa do Mundo.