Além do corte de Sadio Mané, Senegal pode ter um novo desfalque em sua lista de convocados. Por problemas em sua documentação, Ismail Jakobs, nascido na Alemanha mas naturalizado pelo país africano, não poderá estrear contra a Holanda na Copa do Mundo, partida que acontece nesta segunda-feira, no Catar.

Lateral-esquerdo, ele foi naturalizado em setembro e foi uma das novidades para suprir uma deficiência da seleção na posição. A esperança de Senegal é que os problemas administrativos junto à Fifa ainda sejam solucionados para a continuidade do Mundial.

Neste domingo, um dia antes da estreia do Mundial, Augustin Senghor, presidente da Federação de Senegal, afirmou que sente “esperançoso” para a solução do problema. “Jakobs é um problema administrativo. Estamos trabalhando nisso, estamos aguardando as decisões da Fifa”, afirmou o dirigente. “Esperamos que sejam compreensivos. Mesmo que ele não esteja disponível para o primeiro jogo, esperamos que ele esteja lá no segundo.”

Seria o segundo corte de última hora na seleção senegalesa. Na última semana, Mané não se recuperou a tempo de uma lesão muscular e teve de passar por uma cirurgia. Jogador do Bayern de Munique, ele foi eleito o segundo melhor jogador do ano pela revista francesa France Football, no prêmio da Bola de Ouro.

Além da Holanda, adversário da estreia, Senegal enfrenta Catar e Equador na sequência das rodadas do Grupo A. Em sua segunda Copa do Mundo consecutiva, a seleção africana busca se classificar às oitavas de final.