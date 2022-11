Com um primeiro tempo em ritmo de treino, e uma etapa final eficiente, a Sérvia, adversária de estreia do Brasil na Copa do Catar, não teve dificuldades para vencer o Bahrein por 5 a 1, no último amistoso visando o Mundial. Em outro jogo desta sexta-feira, a Bélgica encerrou sua preparação para o torneio com derrota para o Egito: 2 a 1.

Principal rival da seleção brasileira no Grupo G, a Sérvia teve uma atuação sonolenta nos primeiros 45 minutos e foi para o intervalo amargando um empate de 1 a 1. Com dois gols em dois minutos na etapa final, porém, o caminho para a goleada de 5 a 1 logo foi definida fechando com saldo positivo a preparação para o torneio no Catar. Brasil e Sérvia, que estão no Grupo G, fazem o jogo de abertura da chave na próxima quinta-feira.

A Sérvia deu a falsa impressão de que conquistaria uma vitória sem maiores dificuldades e abriu o marcador com um belo gol de falta aos oito minutos. Tadic acertou o ângulo do goleiro Jaafar em bela cobrança e fez 1 a 0.

A vantagem logo cedo gerou uma acomodação e o Bahrein se aproveitou para empatar aos 14 minutos. Haram fez bola jogada na direita e foi derrubado por Mitrovic na área. O juiz marcou pênalti que Yusuf bateu com categoria para fazer 1 a 1.

A Sérvia voltou assustar com um chute de Ilic logo depois, mas diminuiu o ritmo e se limitou a tocar a bola em busca de um espaço no forte esquema defensivo do rival. O duelo ficou arrastado até o final da primeira etapa quando Jovic, após belo cruzamento, chutou para fora na pequena área.

Na volta do intervalo, com a entrada de Vlahovic, o panorama mudou e os sérvios liquidaram a partida em dois ataques consecutivos. Aos quatro minutos, ele tocou para Tadic se livrar da marcação e bater cruzado para fazer 2 a 1. No lance seguinte, Tadic retribuiu o presente e deu uma assistência de calcanhar para Vlahovic só empurrar para as redes.

Com total domínio na etapa final, a goleada foi consolidada no fim. Aos 41 minutos, Mladenovic cruzou da esquerda e Djuric marcar de cabeça. Três minutos depois, Vlahovic deu belo passe para Jovic entrar na área e fechar a conta com uma bela cavadinha fazendo 5 a 1.

Em outro amistoso realizado nesta sexta-feira, a Bélgica, que está no Grupo F da Copa do Mundo, foi surpreendida ao ser derrotada pelo Egito por 2 a 1 em partida disputada no Kwait.

Os egípicios, que não se classificaram para o Mundial, pularam à frente no placar em um erro de saída de bola de De Bruyne na defesa. Abdalla se aproveitou do lance, deu um drible por entre as pernas do craque belga e chutou firme no canto de Courtois para fazer 1 a 0 aos 32 minutos.

O Egito voltou mais ligado para o segundo tempo e aumentou a vantagem logo de cara. Em outro erro defensivo da Bélgica, Salah lançou Hassan Trezeguet que bateu na saída do goleiro para cravar 2 a 0.

A Bélgica reagiu aos 29 minutos. Em jogada pela esquerda. Openda se antecipou aos zagueiros na área e diminuiu a diferença. Apesar do gol, a seleção belga não teve força para encurralar a seleção do Egito e finalizou a sua etapa de preparação com uma derrota de 2 a 1.