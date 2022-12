Eliminar o forte Brasil em um confronto de oitavas de final da Copa do Mundo era uma dura e ingrata missão para a Coreia do Sul. Mesmo assim, a seleção asiática estava confiante em realizar a proeza, empolgada pela virada sobre Portugal, por 2 a 1, que garantiu a classificação. O sonho, porém, ruim em somente 13 minutos, tempo suficiente para os comandados de Tite já abrirem 2 a 0. Astro da seleção, Son Heung-min se mostrou orgulhoso pela campanha e pediu desculpas por não dar nova alegria a seus torcedores.

A Coreia do Sul acabou derrotada por 4 a 1 e despediu-se do Catar já nas oitavas de final. O sonho de repetir a campanha de 2002, quando terminaram na quarta posição ao sediarem a competição em parceria com o Japão, foi adiado para 2026, em competição na América do Norte, com Estados Unidos, Canadá e México dividindo a organização.

Após o jogo, Son recebeu um abraço carinhoso do companheiro Richarlison e fez um belo pronunciamento no qual ergueu o moral da seleção pela campanha – a Coreia do Sul era apontada o saco de pancadas do Grupo H e acabou deixando Uruguai e Gana pelo caminho.

“Demos nosso melhor, mas foi uma partida extremamente difícil”, admitiu o atacante do inglês Tottenham. “Todos os jogadores aqui batalharam com muito orgulho para chegar tão longe. Não tenho dúvidas da dedicação e sacrifício de todos”, elogiou.

Depois de abrir 4 a 0 no primeiro tempo, a seleção brasileira diminuiu o ritmo, permitindo o gol de honra dos sul-coreanos e até uma pressão nos minutos finais. O milagre da vaga não veio e o astro preferiu, com muita humildade, pedir desculpas à nação.

“Só posso me desculpar com nossos fãs por não corresponder suas expectativas. Mas espero que eles entendam nossa situação. Todos no time fizeram seu melhor para se preparar para este jogo”, enfatizou.