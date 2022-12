Com 12 gols em quatro jogos, a Inglaterra está pronta para enfrentar a atual campeã do mundo em partida que vale vaga às semifinais. Diante de um rival que tem Mbappé como destaque, o técnico Gareth Southgate promete uma estratégia ofensiva para conseguir a classificação nesta edição da Copa do Mundo do Catar.

“Vencemos algumas grandes equipes. Sabemos que temos a experiência de noites de alta pressão e, como time, temos resistido a muitas situações. Esse aprendizado prepara você para uma jornada especial como esta”, afirmou o treinador inglês sobre o desafio de eliminar os franceses no torneio.

A Inglaterra iniciou o Mundial causando uma boa impressão ao emplacar 6 a 2 no Irã logo na estreia. A confirmação da vaga como líder do Grupo B e a vitória contundente sobre Senegal pelo placar de 3 a 0, pelas oitavas, ajudam a reforçar a confiança da equipe inglesa.

Em entrevista à ITV, Southgate disse que a Inglaterra está pronta para deixar os torcedores orgulhosos diante da promessa de não lançar mão de uma estratégia defensiva contra a França.

“Não faz sentido entrar em campo, apenas se cobrir (defender), e ficar nas cordas (à espera do adversário). Acreditamos que podemos causar problemas com a bola e queremos fazer isso”, declarou o treinador.

As seleções de Inglaterra e França se enfrentam pelas quartas de final da competição neste sábado no Al Bayt Stadium. A partida está marcada para as 16 horas (de Brasília).