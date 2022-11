Considerado um dos maiores jogadores de futebol da Sérvia em todos os tempos e hoje técnico da seleção, Dragan Stojkovic é um homem pouco tolerante com erros. E ele admitiu ter ficado incomodado com o desempenho do seu time no empate com Camarões por 3 a 3, nesta segunda-feira.

A Sérvia conseguiu virar para 3 a 1, uma partida que tinha começado perdendo. Mas sua defesa cometeu dois erros e os camaroneses conseguiram buscar o empate por 3 a 3.

“O jogo foi movimentado e, com certeza, um espetáculo bom para quem o assistiu pela TV. Mas para a nossa equipe posso dizer que foi uma oportunidade desperdiçada. E isso chateia um bocado.”

Igualmente desapontado, o atacante Aleksandar Mitrovic também lamentou as oportunidades de gol desperdiçadas. “Poderíamos ter liquidado esta partida e ficar em uma melhor situação, no nosso grupo. Infelizmente, cometemos falhas é permitimos que Camarões voltasse para um jogo, que parecia perdido para eles.”

Para continuar a ter chances de classificação para as oitavas de final, para começar, a Sérvia terá que fazer a sua lição de casa: vencer a Suíça, no Stadium 974, seu último jogo pelo Grupo G, da Copa do Mundo do Catar, na próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro.

“Vamos avaliar as condições físicas dos nossos jogadores analisar as falhas que cometemos e também, treinar”, declarou Stojkovic. “Mas não podemos mais errar tanto, se quisermos seguir adiante neste Mundial. ”

Mitrovic também já projetou a partida contra a Suíça. “Estamos tristes por desperdiçar a vitória contra Camarões. Fomos melhores mas a sorte não esteve do nosso lado. Nos resta vencer a Suíça e torcer por uma combinação de resultados que nos favoreça.”