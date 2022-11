O semblante de Suárez foi de poucos amigos após a derrota para Portugal por 2 a 0 na última segunda-feira. O atacante da seleção do Uruguai não quis comentar sobre 2010, quando ele salvou um gol de Gana com a mão no último minuto da partida. A equipe africana, inclusive, é a próxima adversária celeste, em jogo marcado para sexta-feira, 12h (horário de Brasília), no Al Janoub.

“Não quero falar dessa coisa (de 2010). Contra Gana, o Uruguai vai dar tudo de si, não tem outra opção. Acabaram as especulações, o que temos de fazer agora é disputar a última partida como uma final e não dar de presente mais minutos como fizemos nas partidas anteriores”, explicou o atacante.

Em 2010, o jogo estava empatado por 1 a 1, quando Suárez impediu o gol da classificação de Gana ao tirar uma bola, quase dentro do gol, com a mão. Asamoah Gyan foi para a cobrança do pênalti, mas acertou o travessão do goleiro Muslera. O jogo, válido pelas quartas de final, acabou indo para as penalidades, vencida pela seleção do Uruguai.

No Catar, a partida contra Gana volta a ter um tom dramático, já que o Uruguai precisa vencer para se classificar. A equipe celeste estreou na Copa do Mundo com um empate sem gols frente a Coreia do Sul e, na sequência, perdeu para Portugal por 2 a 0.

Com isso, aparece apenas na lanterna do Grupo H, com um ponto, assim como a Coreia do Sul. Gana tem três, e Portugal, já classificado, soma seis. A seleção africana jogará por um empate para ficar com a vaga nas oitavas de final.