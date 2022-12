A histórica goleada por 6 a 1 sofrida pela Suíça diante de Portugal na terça-feira não foi avaliada pela Associação Suíça de Futebol como motivo para encerrar o ciclo do treinador Murat Yakin, ao menos por enquanto. Apesar do resultado elástico e da consequente eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, o presidente da entidade, Dominique Blanc, e o diretor técnico Pier Tami adotaram cautela e mostraram apoio a Yakim.

“Analisaremos em detalhes nas próximas semanas o que aconteceu, mas Murat tem um ano e três meses com a gente. Durante esse tempo, nos classificou diretamente para o Mundial”, disse Tami. “Não podemos jogar fora tudo o que foi feito até agora. Os seis pontos conquistados na fase de grupos marcaram um dos melhores resultados da nossa história. Seria um erro tomar medidas rapidamente”, concluiu.

Blanc, por sua vez, não escondeu a decepção pela forma como a Suíça foi eliminada, mas se disse orgulhoso com a campanha realizada no Catar. “Estamos decepcionados, mas não podemos esquecer que Portugal é um oponente duro. O que não te mata te fortalece. Agora, nós queremos focar na classificação para a Eurocopa”, comentou.

Com Yakin como treinador, a Suíça classificou-se para a Copa do Mundo ao terminar na primeira colocação do Grupo C das Eliminatórias Europeia, o mesmo da Itália, que ficou em segundo e acabou eliminada na primeira fase da repescagem. No Catar, disputou a fase de grupos na chave do Brasil e avançou às oitavas na vice-liderança, com vitórias sobre Camarões e Sérvia após derrota para os brasileiros.

A expectativa para as oitavas de final era de fazer um jogo equilibrado com Portugal, mas o desfecho foi de grande frustração. A Suíça não sofria seis gols em uma partida há 59 anos. Além disso, o resultado foi a maior goleada em uma oitavas de final de Copa desde 1939, ano em que a Hungria fez 6 a 0 na Indonésia.