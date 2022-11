O goleiro Wojciech Szczesny brilhou na partida entre Argentina e Polônia ao defender um pênalti cobrado pelo atacante Lionel Messi, no final do primeiro tempo, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Aos 32 anos, Szczesny é um dos principais destaques da seleção polonesa, que não havia levado nenhum gol na Copa do Mundo no Catar até um chute torto de Alexis Mac Allister no começo do segundo tempo contra a Argentina.

Em coletiva de imprensa, pouco antes da partida contra a seleção argentina, o goleiro disse que estava preparado para enfrentar o principal astro da seleção adversária. “Você quer enfrentar os melhores e Messi é um deles. Leo, como cobrador de pênaltis, é difícil de analisar. Ele varia os chutes. Pode ser tanto fechado, quanto aberto. Estarei pronto, mas espero que não tenhamos mais pênaltis”, afirmou.

Fora dos campos, o goleiro tem sua história marcada por um drama pessoal. O jogador sofreu uma grave lesão quando ainda era jogador do Arsenal, no começo de sua carreira. Em um acidente na academia, Szczesnyé fraturou os dois antebraços quando perdeu o equilíbrio dos pesos em um treino de musculação. Ele precisou ficar quatro meses fora dos jogos, o que o deixou deprimido, mas conseguiu se recuperar da lesão.

“Eu estava na academia fazendo musculação, perdi o equilíbrio e todo o peso caiu sobre mim. Quebrei os dois antebraços. Lembro que meus companheiros não sabiam se riam ou se choravam”, disse, em coletiva de imprensa.

Goleiro do Juventus desde 2018, Szczesny teve passagens em outros times importantes. De 2009 a 2015, Szczesny jogou no Arsenal. Em 2014, o goleiro polonês recebeu o prêmio Luva de Ouro da Premier League em 2014, junto com Petr Cech.