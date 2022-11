As especulações da imprensa mexicana sobre a saída de Tata Martino da seleção independentemente do resultado do México na Copa do Mundo chegaram ao Catar. O treinador foi questionado sobre o futuro, mas adotou o tom de mistério e quis manter o foco no confronto com a Arábia Saudita, marcado para esta quarta-feira, às 16h, no Lusail, pela terceira rodada da fase de grupos.

“O futuro não está ligado a um resultado. Não tem desculpas, precisamos vencer. Nunca demos desculpas. Às vezes temos que explicar as realidades, descrevemos uma situação. Temos um grupo que não se esconde. Precisamos dar respostas ao povo mexicano”, afirmou o treinador.

Tata revelou qual postura a seleção mexicana deve ter para o jogo desta quarta-feira. “Não ignoramos o que a Arábia fez contra Argentina e Polônia. Precisamos ter volume de jogo. Os meias e os laterais precisam chegar mais à frente para ajudar nas construções das jogadas. É um jogo decisivo que define a classificação. Precisamos nos impor”, completou.

Em sua quinta Copa do Mundo com o México, o meia Andrés Guardado pediu ajuda aos torcedores, que compareceram em bom número no Catar. “É sempre bom estar onde há torcedores mexicanos, eles sempre nos fazem sentir em casa. Espero que amanhã não seja exceção. Queremos que eles nos apoiem até ao fim, são importantes para nós.”, frisou.

Na lanterna do Grupo C, com apenas um ponto, o México precisa vencer a Arábia (três) e torcer por uma vitória da Polônia sobre a Argentina para não depender de saldo de gols para avançar.

“Acreditamos nas nossas oportunidades e vamos conservá-las. Somos capazes de vencer este jogo e vamos tentar até ao fim”, finalizou Guardado.