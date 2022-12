Se depender da confiança do meio-campista Tchouaméni, a torcida francesa pode começar a festejar o terceiro título mundial antes mesmo do duelo das quartas de final, marcado para sábado, diante da Inglaterra. O jogador do Real Madrid esbanjou otimismo em entrevista ao site da Federação Francesa.

“Realmente, vamos enfrentar um grande time inglês. Sabemos que será uma partida muito intensa. Dadas as nossas qualidades, estamos tranquilos e esperamos trabalhar muito para conquistar esta vitória. Não temos medo de ninguém, mas há muitas boas equipes nesta competição”, disse o atleta, durante um intervalo da sessão de treinamentos.

“No entanto, acho que há muitas equipes que têm medo da seleção francesa. Só focamos em nós e se estivermos todos ao nosso melhor nível, não haverá problema”, afirmou o jogador, de 22 anos. “Por enquanto, ainda é um pouco cedo para pensar realmente neste jogo, mas vamos chegar lá aos poucos e mal podemos esperar.”

O jogador ainda aproveitou os dois dias de descanso, no qual puderam sair para jantar e receber familiares. “Passamos dois dias top, nossas famílias puderam vir. Então, nos permitiu recarregar as energias depois desta grande vitória contra a Polônia”, afirmou. “Da minha parte, estiveram dois amigos meus e meus pais, eles chegaram para as quartas de final”, seguiu.

O “reforço” caseiro na torcida é visto como um incentivo a mais por Tchouaméni. “Além disso, é motivo de orgulho para todas as famílias nos verem nesta Copa do Mundo. Continua sendo um sonho de infância, mas também um sonho para eles nos verem jogar, então todos ficamos felizes.”