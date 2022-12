A futura ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que ela e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são uma dupla que “não tem como dar errado”. “Nós já começamos com três identidades: somos professores universitários, ele tem parentes no meu Estado (Mato Grosso do Sul) que são amigos em comum. E ele me deu a terceira: somos de origem libanesa. Então, não tem como dar errado”, disse Tebet logo após ser confirmada no cargo pelo presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira.

Ao ser anunciada ministra, Tebet convidou Haddad para ser fotografado junto a ela e Lula.

Há algum temor nos bastidores do governo eleito de que os dois ministros possam ter rusgas pelas diferenças programáticas sobre economia.