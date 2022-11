A coletiva de imprensa que antecede o confronto entre Catar e Equador, pela abertura da Copa do Mundo, teve o técnico Gustavo Alfaro fazendo uma longa homenagem a Byron Castillo, que ficou de fora do Mundial para evitar novas punições à equipe equatoriana. O jogador foi o pivô de uma confusão envolvendo falsificação de documentos.

“A equipe tem um forte amor por Byron. Deveriam ter visto a dor de todos. Byron é uma bandeira para a gente e ele estará em campo com a gente amanhã (domingo). Foi um duro golpe que recebemos antes da Copa do Mundo”, afirmou o treinador.

A CAS (Corte Arbitral do Esporte) multou o Equador e o puniu com a perda de três pontos na próxima Eliminatórias por ter inscrito o atleta com a documentação errada. O atleta foi absolvido do caso, mas a seleção optou por não convocá-lo com medo de receber novas punições, que poderiam refletir diretamente na Copa do Mundo. Ao longo dos últimos meses, Chile e Peru acionaram a Fifa e a CAS em tentativas frustradas de tirar os equatorianos do mundial, usando o caso como argumento.

“Sou treinador, não advogado. Falei com advogados e tenho minha opinião formada nesse aspecto. Sou muito respeitoso e acho que Byron deveria estar aqui. Acho que ainda falta esclarecer as razões desses três pontos perdidos na eliminatória”, completou.

Alfaro ainda livrou Moisés Caicedo de responder um questionamento sobre a realização da Copa do Mundo no Catar, apesar de todas críticas e questionamentos sobre os direitos humanos. O treinador recebeu muitas palmas após a sua resposta.

“Somos a favor de todos os direitos humanos, não coloquem (Caicedo) em problemas. Brigamos pela igualdade, mas eles são jogadores de futebol. Eles têm seus talentos, têm seus sonhos, suas ambições, e merecem ser respeitados por isso”, finalizou.

Com uma média de 25,5 anos, o Equador terá o grupo mais jovem de sua história na Copa do Mundo. O treinador foi responsável pela reformulação, que conta apenas com três remanescentes do Mundial de 2014: o goleiro Domínguez, o meia Carlos Gruezo e o atacante Enner Valencia.

A partida entre Equador e Catar acontecerá no domingo, às 13h (horário de Brasília), no Al Bayt. Estão ainda no Grupo A: Senegal e Holanda.