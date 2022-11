O técnico Paulo Bento ficou satisfeito com o desempenho da seleção da Coreia do Sul, no empate sem gols com o Uruguai, nesta quinta-feira, em estreia na Copa do Mundo do Catar. O treinador do time sul-coreano elogiou principalmente a “agressividade”, que acabou reduzindo a disparidade entre as duas equipes, na sua avaliação.

“Um dos aspectos positivos da partida era nos colocarmos no mesmo nível de agressividade do Uruguai. Sabemos que eles são uma equipe intensa e agressiva. Isso foi importante, pressionamos bem. No segundo tempo, ficamos um pouco abaixo. Agora vamos recuperar os jogadores para tentar manter essa agressividade na próxima partida”, afirmou o treinador português, referindo-se ao duelo contra Gana, na segunda-feira.

A agressividade a que o treinador se refere pôde ser conferida nos primeiros 20 minutos da partida, quando os sul-coreanos até dominaram o confronto, com maior iniciativa no ataque. Depois disso, o time se concentrou na defesa, povoando o meio-campo e travando a maior parte das investidas ofensivas dos uruguaios, que acabaram acertando a trave duas vezes, apesar disso.

“Acredito que foi um bom jogo em termos gerais. Foi uma partida muito competitiva, com dois times que se respeitaram. Um jogo complicado. Sofremos um pouco porque o adversário tem um bom elenco. Mas continuamos rendendo bem em campo”, ponderou Paulo Bento.

Questionado sobre o desempenho de Son Heung-min, maior estrela da Coreia do Sul, o técnico fez elogios e lembrou que o atacante ainda busca seu melhor ritmo de jogo, após sofrer uma fratura no rosto – ele jogou com uma máscara protetora nesta quinta.

“Son só conseguiu se unir à seleção nos últimos dias. E é normal que precise de um certo tempo para se readaptar. Ele vem de uma lesão grave, que o tirou de campo por muito tempo. Ele deve estar no seu nível máximo nos próximos jogos”, disse o técnico da Coreia do Sul.