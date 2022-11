O técnico Zlatko Dalic foi duro com seus jogadores e criticou a falta de ‘determinação e verticalidade’ da seleção da Croácia no empate, sem gols, com Marrocos, nesta quarta-feira, na partida que abriu a disputa do Grupo F da Copa do Mundo do Catar.

“Foi uma partida difícil. Posso culpar um pouco os jogadores porque não houve determinação e verticalidade. Também um pouco de coragem. A situação é diferente daquela de quatro anos atrás. Agora, todos nos conhecem”, afirmou o treinador, relembrando que a Croácia é a atual vice-campeã mundial.

Apesar da bronca, Dalic ainda confia que o time possa passar para as oitavas de final. “Temos de seguir adiante, sem arrependimentos. Sabemos que precisamos de quatro ou cinco pontos para obter a classificação.” O Grupo F ainda conta com Bélgica e Canadá.

Ao mesmo tempo, Dalic elogiou o desempenho do adversário. “Marrocos é uma seleção que defende muito bem em bloco e atuam de forma muito compacta, além de serem perigosos nos contra-ataques. Nós tivemos pouca profundidade e não aproveitamos as chances criadas.”

A Croácia, que disputa a sétima Copa do Mundo, volta a jogar pelo Mundial do Catar no domingo, frente ao Canadá, e fecha sua participação na primeira fase no dia 1º, contra a Bélgica.