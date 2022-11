As provocações começaram na Copa do Mundo. Após a derrota para a Bélgica por 1 a 0, o técnico do Canadá, John Herdman, afirmou que sua equipe não vai encontrar dificuldade para bater a Croácia. O treinador croata Zlatko Dalic foi questionado, em coletiva de imprensa, sobre a declaração do adversário e optou por minimizar a situação. No entanto, em sua visão, os canadenses foram melhores diante dos belgas e mereciam a vitória.

“Eu vi, mas cada um dos treinadores tem sua forma de comunicação. Não sei o quanto isso é legal, mas é um direito dele. Dentro de campo, temos que falar e mostrar que somos um time melhor”, disse o treinador, antes de fazer uma análise da derrota do Canadá, seu próximo adversário na Copa do Mundo.

“O Canadá deveria ter vencido o jogo (diante da Bélgica), eles tiveram mais chutes, jogaram forte, foram mais perigosos. Acabaram perdendo por causa de um erro, mas futebol é isso. Temos que ter muito cuidado também contra o Canadá. Temos que jogar muito bem contra eles, melhor do que contra o Marrocos. Mas sabemos o nosso objetivo e temos que vencer esse jogo”, completou.

O treinador, que não conseguiu esconder a decepção pelo empates sem gols na estreia da Croácia na Copa do Mundo, apontou as falhas de sua equipe. “Eu comentei sobre o que faltou. Em primeiro lugar, Marrocos esteve muito bem. Você tem o exemplo do que aconteceu com a Alemanha e a Argentina. Faltou mais coragem e determinação. Não é um problema em um único jogador. Faltou jogo um contra um, para alguém furar aquele bloqueio. Mas eles foram mantidos por aquele zero e ficaram bem. É o mérito deles por se posicionar bem na fase defensiva”, detalhou.

Vice-campeão em 2018, Zlatko Dalic segue confiando na reviravolta já contra o Canadá. “Não estou muito satisfeito com o ponto que ganhamos. A equipe também não. Estamos um pouco desapontados porque queremos mais. É bom que, como equipe, não fiquemos felizes quando temos um empate. No entanto, quando olhamos para toda a situação, vemos que jogamos contra um adversário que foi bom, organizado e perigoso na transição”, finalizou.

Croácia e Canadá se enfrentam neste domingo, às 13h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium. A equipe croata tem um ponto no Grupo F, assim como Marrocos. Bélgica soma três, contra zero dos canadenses.