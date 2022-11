Um time com uma excelente geração e um amplo favoritismo para levar o título da competição. Foi dessa maneira que Dragan Stojkovic, técnico da Sérvia, classificou a condição da seleção brasileira às vésperas da estreia das duas seleções na Copa do Mundo do Catar.

O sistema ofensivo, liderado por Neymar, é o setor do time de Tite que mais desperta preocupação para a partida desta quinta-feira. E Stojkovic não economizou elogios para falar da equipe brasileira.

“O Brasil é muito sortudo por ter atacantes desse nível, mas alguém terá que defender, não? É uma das melhores seleções do mundo e, para mim, conta com uma geração dourada”, afirmou o treinador.

A indefinição entre Fred ou Vinícius Júnior, principal dúvida para definir o time titular de Tite, acabou sendo minimizada pelo comandante da Sérvia durante a entrevista coletiva.

“Para mim, o importante é como nós jogamos. Temos que estar concentrados nos 90 minutos e tentar pará-los de uma forma inteligente. Acho que é possível fazer isso”, comentou Stojkovic.

Brasil e Sérvia estreiam na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília). Mais cedo, Suíça e Camarões abrem a primeira rodada do Grupo G da competição.