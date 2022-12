Um vídeo gravado na casa de Rigobert Song, técnico de Camarões, intensificou a polêmica entre ele e o goleiro Onana, dispensado da seleção africana durante a Copa do Mundo por indisciplina. A filmagem foi feita e divulgada sem o conhecimento do treinador, que aparece nas imagens falando sobre o motivo de ter cortado Onana do Mundial. Em publicação no Instagram, Song disse que vai processar o responsável pelo vídeo, um conhecido de seu irmão.

A conversa foi filmada na quarta-feira e viralizou nas redes sociais durante a madrugada de quinta. Song cita um encontro que teve com o ex-atacante Samuel Eto’o, presidente da Federação Camaronesa de Futebol. “Fui ver o presidente e disse que não queria mais trabalhar com Onana. Onana veio me ver e eu disse a ele: ‘Não tenho tempo, estou preparando meu time. Se quisesse falar comigo, teria de vir antes. Ontem eu te liguei, você não veio'”, diz o treinador no vídeo.

Em outro trecho, ele critica o estilo de jogo do goleiro, conhecido por gostar de jogar com os pés. “Nos treinos, ele faz um show de um homem só, joga com os pés. Eu digo para ele: ‘São riscos, jogue a bola para o lado'”. afirma o treinador. “Falo com Aboubakar, Anguissa, Choupo-Moting, Ebossé e eu não posso falar com você? Parei de treinar, mandei todo mundo ir para o vestiário. Eu disse a ele: ‘você estragou meu treinamento'”, acrescenta.

Após o vazamento da conversa, Rigobert Song usou sua página oficial no Instagram para dizer que entrará com uma ação judicial contra o responsável pela gravação e divulgação do vídeo. Segundo ele, trata-se de uma pessoa que acompanhava seu irmão mais velho em uma visita à sua casa.

“Não imaginava que eu e meu interlocutor havíamos sido filmados pela terceira pessoa que estava a uma boa distância de nós em meu escritório. Perante o clamor geral que a divulgação desta conversa privada suscitou na web, resulta inevitavelmente que a sua comunicação à massa teve como fins: a violação da minha privacidade e o atentado à minha honra enquanto treinador de Camarões, sobre uma situação específica que me obrigou a tomar uma decisão importante pelo interesse do grupo em plena competição”, escreveu.

Sem deixar claro ao que estava se referindo, Onana também fez uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira. “Num mundo onde mentir é a coisa mais comum, dizer a verdade te faz um revolucionário. Mas, no final, o tempo coloca tudo em seu devido lugar”, escreveu o goleiro da Inter de Milão.

Onana foi titular na estreia de Camarões na Copa do Mundo, mas foi cortado em seguida e não esteve no empate por 3 a 3 com a Sérvia e na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil. Ao comunicar a suspensão, a Federação Camaronesa de Futebol não revelou os motivos.