A recuperação de Alphonso Davies é o principal trunfo do técnico John Herdman para a estreia do Canadá na Copa do Mundo do Catar, diante da Bélgica, nesta quarta-feira. Principal nome do grupo, o jogador que defende o Bayern de Munique vem treinando com o elenco, e deve reunir condições de jogo.

“Nunca tive dúvidas em vê-lo entre os onze. É verdade que temos de seguir a determinação dos médicos também. Precisamos que ver qual o risco que existe para o primeiro e o segundo jogo. Ele (Davies) diz que está pronto. Nos treinos, está muito bem. Parece que a tempestade de lesões passou”, afirmou o treinador.

Davies se machucou no início de novembro em um jogo do Bayern de Munique com o Hertha Berlin. O jogador sofreu uma contusão muscular na coxa direita. Em função da lesão, o astro canadense ficou de fora dos amistosos contra o Japão e o Bahrein.

Na coletiva de imprensa desta terça-feira, Herdman falou também sobre o estado de espírito de seu atleta e elogiou o departamento médico que integra a delegação no Catar.

“O Davies está se preparando. Estamos finalizando os detalhes e a mentalidade ajuda os ferimentos a cicatrizarem mais cedo. Ele deixou claro que queria jogar e a equipe médica fez a sua parte”, completou o treinador.

O Canadá integra o Grupo F que, além da Bélgica, conta ainda com as seleções do Marrocos e da Croácia. Na segunda rodada da fase de grupos, os canadenses terão pela frente a Croácia, no próximo domingo. O último confronto da fase classificatória é diante do Marrocos, no dia 1º de dezembro.