O Catar vem recebendo muitas críticas por receber a Copa do Mundo em meio às várias denúncias de violações de direitos humanos e tentativas de compras de resultados. O técnico da seleção da casa, Félix Sánchez, tratou a situação como desproporcional e afirmou que há muita desinformação, ainda mais através das redes sociais.

“Acho que há muita desinformação. Internet é uma grande ferramenta, mas muito perigosa. Levamos muitos anos treinando e nos preparando. Somos um grupo forte e nada desde fora nos vai desestabilizar por essas declarações. Não nos afeta nada. É a verdade. Estamos muito animados. Preparar a partida, jogar bem, tentar o melhor possível. Tudo que não seja isso, não ligamos”, disse o treinador.

Nas últimas semanas, foram divulgados boatos de que a seleção do Catar teria entrado em contato com alguns jogadores do Equador em uma tentativa de suborná-los, mas nada foi provado e os questionamentos foram recebidos com risos pelo treinador e pelo capitão Hassan Alhaydos.

O treinador também precisou responder sobre as perdas de vidas de trabalhadores durante as construções dos estádios da Copa do Mundo. Na visão de Félix Sánchez, não há nada concreto.

“Isso foi um tema que se falou muito. Acho que foi um foco muito desproporcional. Claro que a perda de uma vida humana em um trabalho é o mais trágico que pode acontecer, em qualquer país do mundo. Esperamos que a Copa possa nos dar essas situações para que esses grupos desfavoráveis melhorem”, completou.

Por fim, o treinador se emocionou ao falar sobre a abertura da Copa. “É um grande dia histórico. De felicidade para nós, os jogadores. Um dia único e incrível. Para o país, com o esforço que fez. O país se envolveu com a Copa, esperamos que seja uma festa, um grande espetáculo. Fora de campo, as distintas pessoas e países convivendo juntos e estamos contentes de inaugurar essa competição.”

O Catar abre a Copa do Mundo neste domingo, às 13h (horário de Brasília), diante do Equador, no Al Bayt. Estão também no Grupo A: Holanda e Senegal.