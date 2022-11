O técnico Gustavo Alfaro promete uma seleção equatoriana agressiva diante da ‘favorita e arrogante’ Holanda, nesta sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), em Doha, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo. As duas equipes venceram no jogo de estreia e um novo triunfo poderá garantir presença nas oitavas de final.

“A partida de amanhã (sexta-feira) está prevista para perder. É como quando você joga contra Argentina ou Brasil”, disse o treinador. “Holanda não é Argentina nem Brasil, mas é um time desta hierarquia. Se você não defender e atacar com a mesma intensidade, se não os fizer ir para trás, você terá problemas. Nós temos que criar problemas para eles quando tivermos a bola.”

Alfaro destacou o poder dos próximos adversários no Mundial. “A Holanda é uma equipe que resolve suas dificuldades com individualidades. Foi assim diante de Senegal.” O técnico também relembrou que o colega Louis van Gaal afirmou que os holandeses estão no Catar para conquistar o título.

“Trata-se de uma arrogância compreensível para uma equipe experiente e acostumada aos grandes momentos”, disse Alfaro, que planeja um Equador forte em todas as frentes: emocional, tático e físico.

“Na fase de grupos você tem o direito de errar. Se perder um jogo você fica sem crédito. Ainda temos crédito e vamos tentar não perdê-lo contra a Holanda para mantê-lo antes da partida contra o Senegal”, afirmou o comandante equatoriano já pensando no último jogo da primeira fase contra os africanos na terça-feira.