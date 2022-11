Comandante da seleção mexicana na Copa do Mundo do Catar, o técnico Gerardo Tata Martino disse na coletiva de imprensa desta sexta, que o futebol apresentado na primeira rodada do torneio já credencia a Espanha como uma das principais candidatas ao título. Tal comentário tem como base os 7 a 0 que os espanhóis aplicaram na Costa Rica.

“De todas as seleções que jogaram até aqui, a Espanha, sem dúvida, é o destaque. A Costa Rica sofreu uma grande derrota, mas do outro lado tinha uma equipe jogando um belo futebol.”

Para o treinador, o time do técnico Luis Enrique está ajustado e tem tudo para garantir uma classificação sem sustos vislumbrando a fase de oitavas de final do Mundial. “Estão adotando um esquema tático muito eficiente e com muita força no ataque.”

Às vésperas de um jogo decisivo, o treinador falou também sobre o desafio de enfrentar uma Argentina pressionada pela derrota na estreia para a Arábia Saudita. “O panorama é claro: vai ser um jogo-chave. Nos preparamos com a intenção de ir o mais longe possível nessa Copa e temos que pensar em um resultado favorável”, afirmou o treinador.

A situação do Grupo C ganhou contornos de dramaticidade. Lanterna da chave, os argentinos correm o risco de complicar ainda mais a sua situação em caso de empate ou nova derrota.

Com um ponto somado depois do 0 a 0 com a Polônia, Tata Martino fez questão de jogar o favoritismo para o adversário. “Não podemos estabelecer México e Argentina como clássico. A diferença na história das duas seleções é muito grande. Mas vamos entrar focados em conseguir um bom resultado.”

México e Argentina se enfrentam neste sábado às 16h (horário de Brasília). Antes, no mesmo dia, Polônia encara a Arábia Saudita no complemento da segunda rodada da chave.