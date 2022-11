O técnico Czeslaw Michniewicz precisou marcar uma coletiva de imprensa para explicar uma frase polêmica, a qual teria dito direcionada a seus jogadores, após empate sem gols com o México, na última terça-feira. Em uma conversa informal com os jornalistas, durante um treinamento, o treinador disse que “não transforma água em vinho”, no entanto, a sentença, segundo ele, foi usada para argumentar sobre o forte calor do Catar e a proibição da cerveja, e não para explicar a atuação irregular dos seus atletas na estreia da Copa do Mundo.

“Não havia nenhuma atividade de mídia planejada, e o fato de eu querer falar com jornalistas se devia ao fato de eles estarem sob o sol. Aproximei, disse olá, disse que estava quente e perguntei como conseguiam estar ali (no Catar) sem álcool. Alguns responderam que era bom, outros que era difícil. Respondi que infelizmente não transformo água em vinho. E hoje você pode ler na mídia que acho que tenho jogadores fracos porque não transformo água em vinho”, disse o treinador.

Ele ainda disparou contra alguns jornalistas que estariam propensos a conturbar o ambiente da Polônia. “Está tudo gravado, qualquer um pode jogar o vídeo e ver quem tem quais intenções e quem escreve besteira. Gostaria de salientar que não precisei falar com jornalistas, mas o fiz porque queria que vocês soubesses o que estava acontecendo na seleção”, completou.

Apesar de explicar toda a polêmica, o treinador já afirmou que ficou insatisfeito com a atuação da Polônia diante do México e, por isso, fará mudanças. “Sei com qual escalação jogaremos e quais serão as mudanças em relação à última partida, mas este não é o lugar e a hora de falar sobre isso em voz alta.”

Precisando vencer para ficar com boas chances de classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, a Polônia enfrenta a Arábia Saudita no sábado, às 10h (horário de Brasília), no Education City Stadium.

A Polônia tem um ponto no Grupo C, assim como o México. A líder é a Arábia Saudita, que bateu a Argentina por 2 a 1.