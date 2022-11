O assunto que predomina sobre o empate sem gols entre México e Polônia é o pênalti de Lewandowski defendido por Ochoa. Apesar de o goleiro salvar sua seleção de sair em desvantagem, o técnico Gerardo Martino fez questão de ressaltar que seus comandados foram melhores e, apesar do lance marcante, se alguém merecia sair vencedor tinha de ser os mexicanos.

Tata Martino usou o domínio mexicano nos primeiros 45 minutos para avaliar que o empate acabou sendo um resultado injusto. “Merecemos sair com algum tipo de vantagem no primeiro tempo, tivemos chegadas claras”, avaliou o treinador. “Na segunda parte o jogo foi mais equilibrado e Memo (Ochoa) fez uma defesa (no pênalti). Mas acho que merecemos a vitória”, afirmou, insatisfeito com o resultado.

“A Polônia não teve muitas chegadas. A jogada mais clara da partida (o pênalti) vem de uma falha no nosso jogo, nós criamos essa oportunidade para eles”, disse, vendo um controle do México na partida. O treinador ainda lamentou a falta de capricho de seu setor ofensivo.

“Em uma Copa do Mundo é preciso ser eficaz e aproveitar as chances de gol que você tem em uma partida”, analisou. “Faltou precisão de gol, mas tivemos muita intensidade e controle de jogo. Paramos o rival na saída de bola.”

No sábado, o México encara a favorita Argentina, que necessitará de um triunfo após ser surpreendida pela Arábia Saudita, com derrota de virada por 2 a 1. Apesar de também necessitar do triunfo, Tata Martino garante que não mudará o planejado para enfrentar Messi e cia.

“O resultado de hoje não muda o que planejamos contra a Argentina. Agora serão duas finais para cada um dos membros do grupo”, deixando no ar que não se abrir e correr riscos. Uma vitória deixaria uma das grandes favoritas eliminada já na primeira fase.

PRESIDENTE SATISFEITO

Em uma foto sugerindo que acompanhou o jogo com a Polônia de um notebook na sede do governo, o presidente mexicano, Andrés Manuel Lopes, usou suas redes sociais para parabenizar os mexicanos pela igualdade sem gols. Exaltou, óbvio, o goleiro Ochoa.

“Parabéns à seleção mexicana por chegar a um ponto obtendo o empate. A diferença, obviamente, chama-se Memo Ochoa”, felicitou o presidente.