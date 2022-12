O lateral-esquerdo foi o grande desfalque, nesta sexta-feira, do treino da seleção francesa. Segundo o departamento médico da atual campeã mundial, o jogador tem um hematoma no tornozelo esquerdo, mas deverá estar liberado para as atividades de sábado, véspera do duelo pelas oitavas de final contra a Polônia.

A lateral-esquerda da França se tornou um problema para o técnico Didier Deschamps, que perdeu Lucas Hernandez, irmão de Theo e titular da posição, machucado na partida de estreia do Mundial, na vitória por 4 a 1 sobre a Austrália.

Para testar, em caso de necessidade, Deschamps escalou Eduardo Camavinga, atleta do Real Madrid, improvisado na posição no terceiro e último jogo da fase de grupos, quando os franceses, com time reserva, foram derrotados pela Tunísia por 1 a 0.

A França é a seleção que mais sofreu com lesões antes e durante a Copa do Catar. Benzema, Nkunku, Kimpembe, Pogba, Kanté, Maignan e Kamara são alguns dos desfalques de Deschamps.

Mesmo assim, os campeões mundiais, quando jogaram com os titulares disponíveis, venceram com facilidade a Austrália (4 a 1) e a Dinamarca (2 a 1).