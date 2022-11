MowaPress – Thiago Silva

Escolhido para ser o capitão da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo do Catar, o zagueiro Thiago Silva afirmou nesta quarta-feira que assumirá a braçadeira em sua “melhor versão possível” e “bem melhor preparado”. O defensor foi o capitão do Brasil no Mundial de 2014, ocasião em que foi muito criticado por se isolar do grupo na disputa por pênaltis contra o Chile, nas oitavas de final.

“Algumas coisas mudam com o passar do tempo, acho que é a coisa mais normal de acontecer. Hoje, com certeza, sou um cara muito melhor preparado”, declarou o zagueiro, em entrevista concedida ao lado do técnico Tite. “Às vezes tem que bater a cara na parede, não adianta. Enquanto eu não me arrebentar todo, a gente não aprende”, prosseguiu. “Hoje com certeza eu sou um cara bem melhor preparado para este momento. Estou super tranquilo.”

O anúncio de Thiago Silva como capitão da equipe na terça-feira foi sucedido de diversas críticas nas redes sociais. As reclamações remeteram à atuação do defensor com a braçadeira em 2014.

Aos 38 anos, Thiago Silva é o segundo jogador mais experiente do grupo, atrás apenas do lateral Daniel Alves. Com 109 jogos pela seleção, ele é o zagueiro que mais vestiu a camisa da seleção. No Catar, o defensor do Chelsea disputa sua quarta Copa do Mundo consecutiva.