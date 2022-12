Thierry Henry e Vincent Kompany são tratados como nomes mais prováveis para substituir o espanhol Roberto Martínez nesta mudança de ciclo na seleção da Bélgica após a eliminação precoce na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

No Mundial, em uma campanha decepcionante, os belgas terminaram a fase de classificação em terceiro lugar em uma chave que teve Marrocos como primeiro colocado. Em três partidas, a Bélgica venceu o Canadá na estreia por 1 a 0, foi derrotada pelos marroquinos por 2 a 0 e ficou num empate sem gols com a Croácia.

A eliminação marcou ainda o fim de uma geração considerada acima da média, que tinha como destaques os meias Hazard e Kevin de Bruyne, o goleiro Courtois e ainda o centroavante Lukaku.

Jogador com história na seleção francesa e também no Arsenal, da Inglaterra, Thierry Henry, 45 anos, trabalhou na seleção belga por cinco anos como auxiliar técnico e tem bom trânsito com os dirigentes que comandam a entidade local.

Quem também aparece com chances é o ex-zagueiro Vincent Kompany de 36 anos. Em sua curta carreira à beira do campo, ele primeiro foi jogador-treinador do Anderlecht por um curto período. Depois assumiu o comando da equipe entre os anos de 2019 e 2022.

A definição, no entanto, ainda depende de uma série de reuniões dos dirigentes que comandam o futebol na Bélgica. A prioridade, neste novo ciclo, é iniciar uma reformulação com a intenção de lapidar novos talentos do país.

Outros nomes menos cotados também vêm sendo ventilados. Philippe Clément, ex-jogador da seleção e atual treinador do Monaco, e Hein Vanaezebrouck, que comanda o Genk, são outras opções.