O zagueiro Timber, de 21 anos, não era nascido em 1998, ano em que Dennis Bergkamp marcou um golaço na vitória por 2 a 1 da Holanda sobre a Argentina nas quartas de final da Copa da França, mas usa o lance protagonizado pelo ex-meia como inspiração. O jovem jogador espera seguir o mesmo caminho que Bergkamp e fazer história na sexta-feira, quando argentinos e holandeses voltam a se enfrentar por uma vaga numa semifinal de Mundial.

“Todos lembramos desse gol de Dennis Bergkamp. Foi um grande gol. Assim como ele, nós queremos fazer história e gerar recordações históricas como essa”, afirmou Timber. Em 1998, depois de passar pela Argentina, a Holanda foi eliminada pelo Brasil na semifinal, confronto que pode se repetir, caso os holandeses avancem e os brasileiros vençam a Croácia.

Antes de pensar em um possível duelo com o Brasil, contudo, Timber e seus companheiros têm de se preocupar em parar Lionel Messi, que vem fazendo uma boa Copa. As grandes atuações do astro argentino, contudo, não tiram a tranquilidade do zagueiro holandês.

“Eu não estou nervoso. Messi é um jogador fantástico, mas o jogo não se trata de Messi contra nós e não apenas marcando ele que vamos resolver a situação”, comentou. “A verdade é que vim até aqui com um bom pressentimento. E melhorou ainda mais agora que estamos nas quartas de final. Quero levar essas boas sensações comigo para o jogo de sexta”, concluiu.

O confronto será o sexto entre as duas seleções, que já protagonizaram duelos marcantes em Mundiais. O primeiro foi uma goleada holandesa por 4 a 0, na segunda fase da Copa de 1974, quatro anos antes de os argentinos conquistarem o título de 1978 justamente diante da equipe europeia. Então, veio o encontro de 1998. Depois, empataram sem gols no Mundial de 2006 e repetiram o resultado na semifinal de 2014, vencida pela Argentina nos pênaltis.