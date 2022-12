A derrota por 1 a 0 para Camarões foi a primeira da história da seleção brasileira para uma equipe africana na história das Copas do Mundo, e após o jogo o técnico Tite admitiu que sentiu o revés. Apesar disso, ele elogiou a “coragem” da equipe camaronesa e demonstrou certo alívio pela derrota ter vindo em um momento em que o Brasil já tinha a classificação assegurada às oitavas de final. “Copa do Mundo não te dá segunda chance. Nessa, ela deu”, comentou.

O treinador procurou tirar o peso da derrota das costas do time alternativo que mandou a campo, e para tanto usou o discurso de que o Brasil tem um grupo, e não titulares e reservas. “O jogo mostrou, e vocês fizeram a análise das etapas, ataque e contra-ataque, e a possibilidade de uma efetividade que não aconteceu. Camarões teve mérito de fazer o gol e vencer o jogo. Quem perdeu fomos todos nós. Nossa preparação é conjunta, a vitória é conjunta, a derrota é conjunta, com o seu técnico sendo porta-voz e um dos responsáveis”, declarou Tite.

Ele, contudo, admitiu que os jogadores sentiram o resultado adverso no Lusail. “(O grupo) fica sentido, e tem que sentir mesmo quando perde. Faz parte da vida. Mas o futebol e a competição te proporcionam, até por termos vencido dois jogos, uma segunda chance”, ressaltou. “Temos que ficar sentidos até amanhã (sábado) de tarde, quando iniciarmos a preparação (para o jogo de segunda).”

O treinador também destacou a atuação da equipe camaronesa, que procurou atacar o Brasil sempre que teve condições. “Sobre o resultado do jogo, pra mim fica a coragem de um profissional que expõe, faz seu trabalho, e vai ter seus méritos e seus louros”, afirmou, em referência ao técnico Rigobert Song.

OITAVAS DE FINAL

Sobre a Coreia do Sul, adversário do Brasil nas oitavas de final, Tite alertou que o jogo promete ser duro, ainda que pouca gente apostasse na classificação da seleção asiática. A Coreia iniciou a última rodada na lanterna de seu grupo, mas terminou em segundo lugar, à frente de equipes mais cotadas, como Uruguai e Gana.

“O Brasil perdeu para Camarões, Portugal perdeu para a Coreia, França perdeu para Tunísia. Os resultados falam por si só”, lembrou o técnico.

Em junho, o Brasil enfrentou a Coreia do Sul em um de seus últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Na ocasião, a seleção venceu por 5 a 1, com gols de Neymar (2), Gabriel Jesus, Richarlison e Philippe Coutinho. Apesar do resultado elástico, nesta sexta o auxiliar Cleber Xavier ressaltou que o time coreano “mudou bastante” desde então.