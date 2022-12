O lateral-esquerdo Alex Sandro participou nesta quinta-feira do último treino do Brasil antes da partida com a Croácia, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Apesar disso, ele tem poucas chances de começar o jogo desta sexta. A tendência é que Alex Sandro seja relacionado, mas fique no banco. Nesse caso, Danilo irá novamente atuar pelo lado esquerdo e Éder Militão, pela direita.

Caso isso se confirme contra a Croácia, o Brasil irá a campo com a mesma equipe que iniciou o jogo de segunda-feira, na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Militão é zagueiro e será improvisado, enquanto Danilo foi convocado para ser titular da direita, mas já jogou diversas vezes no lado oposto e se diz bem à vontade na esquerda.

Mais cedo, o jogador da Juventus se colocou inteiramente à disposição para atuar em qualquer setor da defesa. “Em relação a jogar na direita, esquerda ou centro da defesa, para mim é indiferente. Já mostrei diversas vezes. Para mim, é algo natural”, afirmou, em entrevista concedida ao lado do técnico Tite.

Alex Sandro se lesionou no segundo tempo da vitória sobre a Suíça, na segunda-feira da semana passada. Ele foi diagnosticado com uma lesão muscular no quadril, e desde então se dedicou quase que integralmente à fisioterapia. Na última terça, o lateral correu em volta do gramado do CT da seleção e, no dia seguinte, treinou pela primeira vez com bola. Isso, porém, não foi suficiente para confirmar o retorno do jogador.

Se não entrar em campo diante dos croatas, Alex Sandro completará três jogos sem atuar em cinco partidas na Copa do Mundo. Ele esteve em campo nas duas primeiras, mas se lesionou na parte final do segundo jogo.

“A tendência é não participar, porque não há ainda um trabalho muito forte. São lesões diferentes em relação ao Neymar”, citou Tite na coletiva. O treino do fim da tarde desta quinta-feira foi fechado na maior parte do tempo.

NO ATAQUE

O duelo com a Croácia promete ser o mais difícil até aqui, mas isso não deverá fazer a seleção mudar sua forma de atuar. Nesta quinta-feira, véspera da partida que poderá colocar a equipe de volta a uma semifinal de Mundial, o técnico Tite e o auxiliar Cléber Xavier ressaltaram que a seleção brasileira tem uma forma de jogar, e ela será mantida mesmo diante de adversários mais fortes.

“É a identidade do futebol brasileiro, não sou eu, é a geração que surgiu agora, são os técnicos de base que formaram esses atletas. Nós damos confiança para que eles possam produzir o seu melhor. É a nossa característica”, comentou Tite.

“Tem que ter coragem para jogar desta forma, mesmo correndo riscos e de a carne ser cortada. E eu já vivi isso. Esse é o futebol que eu acredito, mesmo que na frente tenha carne cortada se não for campeão. Mas é para frente, é nisso que acreditamos”, continuou.

O auxiliar Cléber Xavier concordou. “A nossa forma de dar ritmo não é só com a posse, de fazer a bola circular mais rápido e verticalizar. É também dar densidade de marcação. Com bons jogadores, com um bom trio de meio onde passa o jogo da Croácia, a gente vai fazer a mesma marcação de outros jogos. É o nosso jeito de jogar, independente de (a Croácia) ser experiente ou não ser experiente, de ter jogadores de muita qualidade. A gente tem que manter o nosso jogo. A gente sabe como eles funcionam, mas a gente vai manter nosso jogo”, ponderou.