Foi com um treino fechado que o técnico Tite começou a definir neste sábado quem serão os substitutos de Neymar e Danilo para o jogo diante da Suíça, na próxima segunda-feira. A atividade, a penúltima antes do jogo que pode selar a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo, ocorreu no fim da tarde no CT da seleção, no Grand Hamad Stadium.

Tite aproveitou o treino integralmente fechado à imprensa para testar diferentes formações para encarar a Suíça. Na lateral-direita, as opções são Daniel Alves e o zagueiro Éder Militão. Há ainda a possibilidade de usar o volante Fabinho, que é lateral de origem.

Para a vaga de Neymar, há pelo menos quatro alternativas. Rodrygo, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá – que abriria espaço para a entrada de Fred na marcação – e Gabriel Martinelli são as opções para a articulação. O atacante do Real Madrid tem boas chances de fazer sua estreia como titular na Copa por ter características parecidas às de Neymar. E, ainda que venha atuando como atacante no clube espanhol, já desempenhou o papel esperado por Tite quando ainda atuava pelo Santos.

Mais do que encontrar um substituto ao seu principal jogador, a comissão técnica da seleção quer alguém que consiga manter o mesmo esquema de jogo apresentado na estreia, na vitória por 2 a 0 diante da Sérvia. A avaliação interna é que o time se portou bem, mesmo que tenha tido dificuldades em encontrar espaços para atacar no primeiro tempo.

O restante do time deverá ser o mesmo da estreia. Na sexta, Alisson e Paquetá não foram ao CT e ficaram no hotel fazendo trabalhos de recuperação individuais, mas treinaram normalmente neste sábado. Além disso, nenhum jogador do Brasil recebeu cartão amarelo na partida de estreia, e por isso não há qualquer risco de suspensão para a terceira partida da fase de grupos, contra Camarões.