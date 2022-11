O lateral-direito Danilo está fora do próximo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O jogador, que assim como Neymar também sofreu entorse no tornozelo diante da Sérvia, teve constatada lesão no ligamento medial e já está descartado para a partida com a Suíça, na próxima segunda-feira. Diante de Camarões, sua presença também é improvável.

Sem Danilo, Tite terá duas alternativas para armar o time no restante da primeira fase. Uma delas envolve até uma improvisação na defesa, já testada pelo treinador em amistoso pré-Copa.

DANIEL ALVES

Reserva imediato de Danilo, Daniel Alves é o provável substituto. Ele está na Rússia mesmo que tenha passado os últimos dois meses apenas treinando, após ver seu time, o mexicano Pumas, ser eliminado precocemente do campeonato nacional.

O jogador sempre foi reconhecido pela qualidade no apoio – ele é considerado por muitos como um meia-direita. O problema é que, aos 39 anos, Daniel Alves não tem mais a mesma explosão de outrora e talvez tenha dificuldades na recomposição. O jogador inclusive ficara de fora dos últimos amistosos antes da Copa por estar com “baixos níveis de potência e força”, segundo avaliação da própria comissão técnica da seleção. Ainda assim, foi bancado por Tite e pelo preparador físico da seleção brasileira, Fábio Mahseredjian.

Aos 39 anos, o lateral é o jogador mais velho e mais experiente entre todos que estão com a delegação em Doha. Com essas credenciais, ele seria inclusive a primeira opção de Tite para ser o capitão do time caso fosse titular.

ÉDER MILITÃO

A outra opção à disposição de Tite é escalar Éder Militão, o que não deixaria de ser um improviso na lateral. Ainda que o defensor do Real Madrid tenha começado a carreira atuando como lateral, foi como zagueiro que ele ganhou destaque. Essa, aliás, é sua posição no Real Madrid. Assim, a escolha por ele seria uma opção essencialmente mais defensiva.

Na seleção, Militão atuou como lateral diante de Gana, em um dos últimos amistosos do Brasil antes da convocação. Na ocasião, Tite optou por não testar nenhum reserva de ofício para Danilo.