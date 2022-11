Toni Kroos não se entusiasmou com a atuação da Alemanha nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo. O meia do Real Madrid, que se aposentou da seleção e esteve em campo no tetracampeonato em 2014, indicou que a equipe Hans-Dieter Flick precisa evoluir muito para se colocar na briga pelo título mundial.

“Tem que saber fazer muito mais com a bola (para ser campeão). Eu sei por experiência que você também pode jogar bem contra a Espanha, mesmo com a bola. Acho que muito, muito raramente nos livramos da pressão”, disse o tetracampeão mundial.

A Alemanha começou pressionada ao perder para o Japão, na estreia, por 2 a 1. O empate, por 1 a 1, com a Espanha, no entanto, deixou a seleção ainda com chances claras de classificação, ainda mais após a vitória da Costa Rica sobre os japoneses.

Antes mesmo da pressão por bons resultados da Alemanha, Toni Kroos ainda admitiu que pensou em disputar a Copa do Mundo, mas mostrou confiança na nova geração da seleção.

“Definitivamente foi uma coceira, mesmo no primeiro jogo. Eu ainda jogo ativamente. Mas também sei que temos ótimos meninos. Eles sabem por si mesmos que podem jogar futebol um pouco melhor”, disse.

Toni Kroos defendeu a equipe principal da Alemanha entre os anos de 2010 e 2021. Foram 106 jogos e 17 gols, sendo peça importante da equipe na conquista de 2014.

Na Copa do Mundo, a Alemanha é a lanterna do Grupo E, com um ponto, mas avança em caso de vitória sobre a Costa Rica (três), em jogo marcado para esta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt, desde que a Espanha (quatro) derrote o Japão (três).