Na guerra psicológica que antecede os jogos decisivos, o zagueiro Upamecano deu a sua contribuição na coletiva desta quinta-feira ao revelar que a França vai preparar um plano para superar a Inglaterra no confronto das quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

“Vamos fazer um vídeo sobre a seleção deles. O Hugo Lloris (goleiro) ainda não nos deu instruções sobre o Harry Kane (os dois jogam juntos no Tottenham), mas nós vamos sentar à mesa, conversar e preparar um plano”, afirmou o zagueiro que joga no Bayern de Munique.

Upamecano falou da qualidade da Inglaterra, destacou valores individuais e disse que toda a ajuda será bem recebida em campo. “É uma grande seleção e vai ser um jogo muito difícil. São muitos jogadores de nível mundial. Temos que ficar atentos. Conheço muito o Harry Kane e sei que ele gosta de voltar para buscar jogo”, disse o jogador.

Apontado como liderança do elenco, o defensor falou do seu papel no grupo e disse contar com o apoio do técnico Didier Deschamps. “O treinador falou do meu papel no time e pediu para orientar os companheiros em campo. Já faço isso no Bayern, então posso executar na seleção também.”

Por conta desse perfil, o defensor chegou a protagonizar uma discussão com Mbappé na partida contra a Polônia. O próprio zagueiro, no entanto, tratou a rusga como acidente de trabalho. “Pedi a ele para ajudar a fechar o meio-campo. Isso é normal. Eu jogo na defesa. Não houve nada demais. Ele também tem liberdade para falar comigo e dar conselhos”, encerrou.

França e Inglaterra vão a campo neste sábado na disputa por uma vaga às semifinais da Copa do Mundo. O confronto entre as duas seleções vai ser disputado às 12 horas (de Brasília) no Al Bayt Stadium.