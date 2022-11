A comissão técnica do Uruguai teve uma boa notícia neste sábado, em sua primeira atividade no Catar. O veterano atacante Cavani, que chegou ao país-sede da Copa do Mundo como dúvida, participou do treino sem nenhum tipo de restrição e deve ganhar condições de defender a Celeste na estreia da competição.

Ao longo da temporada, o jogador de 35 anos teve de conviver com problemas no tornozelo direito. Para piorar, há cerca de três semanas, ele sofreu uma entorse em partida contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Desde então, os cuidados com a sua recuperação se redobraram pela proximidade com o início do Mundial.

O técnico Diego Alonso agora volta suas preocupações para o zagueiro Ronald Araújo. O jogador chegou a participar do aquecimento ao lado dos companheiros neste sábado, mas não ficou para a atividade com bola.

O defensor se recupera de uma lesão no tendão que sofreu no amistoso do Uruguai com o Irã. Pela programação da comissão técnica, a seleção sul-americana vai realizar seis treinamentos até a estreia.

O Uruguai integra o Grupo H do Mundial e faz a primeira partida da fase classificatória com a Coreia do Sul, na próxima quinta-feira. Na segunda rodada, no dia 28, o desafio é contra Portugal. O terceiro compromisso vai ser com a seleção de Gana, no dia 2 de dezembro.