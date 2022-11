O zagueiro e capitão da seleção holandesa Virgil van Dijk rebateu neste sábado as críticas do ex-atacante e hoje comentarista Marco van Basten à sua atuação e à da equipe diante do Equador, em partida válida pela segunda rodada do grupo A na Copa do Mundo do Catar. O placar foi de 1 a 1.

O principal motivo para reclamação do comentarista foi o lance do gol de empate do Equador, marcado por Enner Valencia. “Van Dijk está apenas esperando e observando-o chutar. O que ele está olhando? Ele precisa estar em cima dele! Ele apenas o deixa chutar”, reclamou Van Basten, três vezes ganhador da Bola de Ouro e campeão da Eurocopa de 1988 pela Holanda.

Van Dijk, por sua vez afirmou que Van Basten nunca diz coisas positivas e que é fácil falar quando não se está mais no gramado. “Acho que ele nunca é positivo, então o que devo fazer com isso? É fácil falar do estúdio. Eu falhando como capitão? O que você quer que eu faça com essa informação? Eu estou sempre na frente. Lidero o time da melhor maneira possível”, afirmou o zagueiro do Liverpool.

A Holanda lidera o grupo A com quatro pontos, ao lado do Equador que tem a mesma pontuação e saldo de gols. Senegal vem logo atrás com três pontos ganhos, enquanto o anfitrião Catar ainda não pontuou. Apesar de estar em boa posição para buscar a vaga nas oitavas, a seleção holandesa tem sido alvo de críticas devido ao futebol pouco inspirado que apresentou na vitória contra Senegal e no empate com o Equador.

A Holanda encerra a fase de grupos contra o Catar na próxima terça, 29, ao meio-dia no horário de Brasília. No mesmo horário, Senegal e Equador se enfrentam na outra partida da chave.