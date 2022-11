Candidata forte ao título mundial na Copa do Catar, a Holanda passou maus bocados contra o Equador no estádio Khalifa no empate por 1 a 1. Por sorte, seu adversário na última rodada será a eliminada seleção do Catar. Ciente que o time mais uma vez deveu futebol, o técnico Louis Van Gaal admite que é necessária uma melhora considerável para a equipe brigar por algo grande.

Pior do que o resultado, é a possibilidade de não ter mais seu destino apenas na sua mão. A menos que o ataque da Holanda acorde, contra o Catar – não foi eficiente em nenhum dos seus dois jogos -, a classificação na primeira colocação está em riso.

“Se quisermos disputar o título mundial teremos de jogar melhor”, disse o técnico holandês, Louis Van Gaal, insatisfeito com o que viu diante do Equador. Por um triz sua seleção não saiu do estádio Khalifa com uma derrota.

Ao seu lado, o meia Franckie De Jong também não estava lá muito satisfeito. Bastante pelo mau desempenho e o sufoco e pelo fato de ter sido escolhido o Melhor Jogador, em uma partida ruim para ele e seus companheiros.

“Definitivamente, não atuamos bem”, admitiu o meia. “Deixamos o time deles nos atacar e, raramente, fomos perigosos no ataque”, lamentou. Se não marcarem mais de dois gols contra o Catar, pela última rodada do grupo, a classificação em primeiro ficará ameaçada caso o Equador supere Senegal.

O segundo da chave pode ser designado como adversário da Inglaterra, que deve ser a primeira colocada do Grupo B. É o tipo de mata-mata do qual os holandeses não queriam já na abertura do mata-mata.