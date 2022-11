Louis Van Gaal usou todos os seus 71 anos de experiência durante a entrevista coletiva realizada neste domingo. O treinador não quis entregar o ouro ao adversário e fez mistério sobre a escalação da Holanda que entrará em campo na estreia da Copa do Mundo, diante de Senegal, na segunda-feira. A principal dúvida é quem iniciará no gol. Andries Noppert vem sendo o mais cotado, mas sua presença não foi confirmada pelo treinador.

“Eu sei quem vai ficar, mas você (jornalista) ainda não. Porque eu nunca abro mão das minhas armas”, brincou o treinador, ao ser questionado sobre quem seria o goleiro titular da Holanda.

O treinador, no entanto, não usou o tom de mistério por toda a entrevista. Ele revelou que Memphis Depay, que vem tratando uma lesão na coxa esquerda desde setembro, será desfalque no primeiro jogo. O substituto já foi confirmado, trata-se de Cody Gakpo.

“Ele é nosso artilheiro e rei de assistências, sentiremos falta. Se Depay não jogar, um jogador criativo será perdido, então é lógico que jogue Cody Gakpo e não Davy Klaassen. Gakpo é mais criativo, Klaassen é mais um jogador de equipe”, revelou.

Ao falar sobre Depay, Van Gaal lembrou de Sadio Mané. O treinador exaltou o senegalês, que foi cortado da Copa do Mundo, gerando um enorme prejuízo para a seleção de Senegal. “Sentimos falta de Depay, eles sentem falta de Mané. Esse é um jogador de futebol especial. Eu o queria quando era técnico do Manchester United. Sou fã dele, ele consegue abrir um jogo. O Senegal sentirá muito a falta dele”, pontuou.

O treinador projetou ainda um duro embate com Senegal. “O primeiro jogo é sempre o mais importante. Ele pode definir o tom para o resto do torneio. Senegal é o campeão da África, isso não é apenas um adversário”, finalizou.

A Holanda estreará na Copa do Mundo nesta segunda-feira, às 13h (horário de Brasília) diante de Senegal, no estádio Al Thumama. A dupla está no Grupo A, ao lado de Catar e Equador.