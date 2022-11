A Holanda finalizou a primeira bola ao gol do Senegal com 86 minutos de bola rolando. Foi exatamente a cabeçada de Cody Gakpo, que definiu o primeiro gol. Criou outras duas situações de perigo dez minutos depois: primeiro com o chute cruzado de Depay, que Mendy rebateu, para Klaasen definir o placar de 2 a 0. E isso depois de levar um sufoco dos senegaleses. Mas, para o técnico holandês, Louis Van Gaal, além dos três pontos, a vitória na estreia serviu como uma demonstração de eficiência.

“Apesar de termos atuado como eu gostaria, foi uma vitória merecida. Podemos definir como uma vitória da eficácia”, afirmou o treinador, que disse não ter duvidado em nenhum momento de que seu time conseguiria colocar a bola na rede. “A verdade é que permaneci bastante tranquilo porque estava convencido de que conseguiríamos fazer o gol. Estávamos jogando melhor do que eles”, completou.

Van Gaal também fez questão de valorizar bastante o triunfo, pois do outro lado estavam os atuais campeões da Copa Africana das Nações. “É realmente um avanço. No final das contas, é uma vitória por 2 a 0 sobre os atuais campeões africanos, portanto eu não poderia estar mais feliz com tal resultado”, avaliou.

Quem também estava feliz da vida era o atacante Cody Gapko. Aos 23 anos, o atacante do PSV fez o seu primeiro gol em um Mundial, de cabeça, em um lance de oportunismo. “Marcar em uma Copa do Mundo é uma sensação diferente e inesquecível”, disse ele.

Com três pontos dentro do Grupo A, Holanda terá pela frente um duelo com o Equador, que tem a mesma pontuação, uma vez que venceu o anfitrião Catar por 2 a 0 no jogo de abertura da Copa. A partida entre os líderes está marcada para as 13 horas (de Brasília) da sexta-feira.