Os atacantes Depay e Gakpo foram eleitos pelo técnico Luis Van Gaal como destaques na vitória de 2 a 0 da Holanda sobre o Catar nesta segunda, em partida que garantiu a seleção laranja nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

O treinador holandês elogiou a dupla em duas etapas do seu discurso. Depay ganhou pontos com o chefe por sua participação nos dois gols holandeses, enquanto Gakpo vem demonstrando ser decisivo neste Mundial.

“Depay foi fundamental. Participou nos dois lances de gol e se movimentou muito bem dando opções para os companheiros. No entanto, precisamos ter cuidado, pois não joga há quase dois meses”, comentou.

Ao balançar a rede contra o Catar, Gakpo confirmou a sua fase artilheira. É o seu terceiro gol na Copa do Mundo. “É muito jovem e tem tudo para ser uma grande estrela no futuro. Tem uma grande personalidade e muita vontade de aprender.”

Feliz pelo resultado, Van Gaal só mudou o tom do discurso ao falar das críticas feitas a sua seleção pelos torcedores. “É decepcionante que os fãs não estejam felizes. Não concordo. As coisas não são tão ruins quanto as pintam”, concluiu.

Com sete pontos na conta nesta fase de classificação, a Holanda iniciou a Copa do Mundo com uma vitória de 2 a 0 sobre Senegal. Na segunda rodada, um empate de 1 a 1 diante do Equador freou as expectativas de parte da torcida. O triunfo de 2 a 0 sobre os donos da casa, no entanto, dá aos holandeses mais tranquilidade para disputar as oitavas de final do torneio.