Ironias, humor e provocações veladas. Foi nesse clima que o técnico Louis Van Gaal concedeu a entrevista coletiva nesta quinta-feira, às vésperas do encontro entre Holanda e Argentina, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Alvo dos jornalistas por conta das declarações de Di María, seu desafeto declarado desde o tempo em que trabalharam juntos no Manchester United, o comandante holandês tratou o assunto de forma descontraída.

“Di María é um dos poucos jogadores que pensa que sou o pior treinador. Sinto muito e acho triste que ele tenha dito isto. Memphis (sentado ao lado dele na coletiva de imprensa) também pensava assim. Mas agora a gente se beija na boca”, disse o treinador.

A fala inusitada levou Memphis Depay, jogador do Barcelona, às gargalhadas. Van Gaal completou o assunto ainda de forma descontraída na coletiva. “Memphis não quer beijo na boca agora, é uma pena, mas também é legal.”

Durante sua passagem pelo Manchester United, Di María acabou tendo uma atuação apagada sob o comando do treinador. Na temporada 2014/2015, em 32 jogos, ele marcou apenas quatro gols. Ao falar da relação, o atleta argentino afirmou que “Van Gaal foi o pior treinador na carreira” e ainda o classificou como “insuportável.”

Van Gaal usou também de ironia para se defender dos ataques do jogador argentino. “Às vezes, um treinador tem de tomar decisões que nem sempre são divertidas para todos. Mas acreditem em mim, um técnico não faz nada sem motivos”, respondeu quando questionado pelos jornalistas.

Sobre o jogo desta sexta, o técnico holandês falou que a Copa, de fato, vai começar agora para a Holanda. “Não quero subestimar os outros países que derrotamos. Mas a Argentina agora e, possivelmente o Brasil nas semifinais, é diferente. São seleções que apresentam algo a mais de tudo que enfrentamos na fase de grupos ou nas oitavas de final”, concluiu.