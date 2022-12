O técnico Didier Deschamps teve uma boa notícia em seu último treino antes da final da Copa do Mundo do Catar, diante da Argentina. Ele teve à disposição todos os jogadores, inclusive Raphael Varane e Ibrahima Konaté, que se recuperaram da febre e foram liberados.

O departamento médico da França precisou se mobilizar para isolar alguns jogadores que apresentaram dores no corpo e também sintomas gripais. O atacante Kingsley, o meia Rabiot e o zagueiro Upamecano precisaram ser medicados e ficaram em repouso nesta reta final de competição.

Por conta do vírus que chegou a tirar cinco atletas da seleção dos treinos, os médicos franceses chegaram a adotar medidas de isolamento para evitar que mais jogadores tivessem problemas clínicos.

Na atividade programada por Deschamps, Tchouaméni e Theo Hernández, que se machucaram na vitória sobre Marrocos, pelas semifinais do Mundial, também integraram o grupo.

Com todo o elenco à disposição, o treinador agora vai poder escalar o time com mais tranquilidade para enfrentar a Argentina. A final acontece neste domingo, às 12 horas (de Brasília) no Lusail Stadium.