Os países árabes tiveram um dia a comemorar na Copa do Mundo, nesta terça-feira. No primeiro jogo do dia, a Arábia Saudita foi a primeira “zebra” do Mundial ao derrotar a Argentina por 2 a 1, de virada. Depois, a Tunísia arrancou um empate em 0 a 0 com a Dinamarca, que vinha de boa campanha na Eurocopa e na Liga das Nações da Uefa. Para o zagueiro Montassar Talbi, a vitória saudita inspirou o time tunisiano.

“É incrível o que a Arábia Saudita fez”, afirmou. “Vimos um pouco do jogo no vestiário. Isso nos deu talvez um pouco de força. Estamos orgulhosos deles. Para os países árabes, também”, comentou o jogador do Lorient, do Campeonato Francês.

O duelo entre Dinamarca e Tunísia não teve grandes emoções, mas a seleção africana chegou a balançar a rede. Aos 23 minutos, o atacante Jebali foi lançado no ataque e finalizou firme, mas a arbitragem corretamente anulou o gol por impedimento. Os tunisianos estiveram organizados no sistema defensivo, conseguiram parar os atacantes dinamarqueses e buscaram o gol através de jogadas de contra-ataque.

“Tenho sempre orgulho de representar a Tunísia e sempre entramos em campo 100% comprometidos”, disse Laidouni. “Não viemos para conquistar um empate. Queríamos a vitória e acho que tivemos chances para isso, mas no final das contas estamos felizes com o empate”, avaliou.

“Jogamos contra uma das forças da Copa do Mundo. Talvez tenhamos falhado na eficiência das jogadas que tivemos. Ainda assim, o mais importante é aprender o que aconteceu hoje e seguir em frente”, Jalel Kadri, técnico da Tunísia.

A Tunísia iniciou 2022 caindo nas quartas de final da Copa Africana de Nações ao perder para Burkina Faso por 1 a 0. Em junho, conquistou a Copa Kirin, torneio que também contou com Chile, Japão e Gana. Essa é a sexta participação da Tunísia em Copas do Mundo. A seleção do Norte da África nunca conseguiu passar da fase de grupos.

Na próxima rodada pelo Grupo D, a Tunísia enfrenta a Austrália, no sábado, às 7h, enquanto a Dinamarca tem a França pela frente, às 10h do mesmo dia.