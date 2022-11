Após iniciar a Copa do Mundo com derrota para o Equador, o técnico Félix Sánchez tem a receita para motivar o Catar a buscar uma retomada no torneio: mirar o exemplo de Japão e Arábia Saudita que surpreenderam dois gigantes do futebol mundial na rodada de abertura de seus grupos.

Primeira surpresa do Mundial, a Arábia Saudita venceu a Argentina de virada por 2 a 1. O Japão seguiu o mesmo roteiro, iniciou o confronto com os alemães sofrendo um gol, mas buscou o resultado e obteve o triunfo pelo mesmo placar (2 a 1).

O Catar fez sua estreia diante do Equador e acabou derrotado por 2 a 0. Félix Sánchez aposta nesses exemplos para inspirar seus comandados. “Temos que aprender com nossos erros, mas também com que vem acontecendo no torneio”, disse Sánchez.

O histórico de Copas do Mundo também foi explorado pelo treinador para trabalhar a parte psicológica do grupo. Neste Mundial, ele disse que há times que chegaram para ir longe, mas que não começaram bem. Alemanha e Argentina, que decepcionaram na estreia, se enquadram neste exemplo.

Em um torneio de tiro curto, o comandante enfatizou que o pragmatismo é peça importante para ir longe na competição. “Neste nível de competição, se você comete erros, eles o penalizam.”

Após passar pelo peso da estreia, ainda mais jogando diante de seus torcedores, Sánchez acredita em um time mais solto para buscar a reabilitação nesta sexta, contra a seleção de Senegal, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A.

“Espero que tenhamos nos livrado da pressão do primeiro dia e que possamos competir no nosso melhor nível”, comentou o treinador que disse não dar importância às críticas pelo futebol apresentado na estreia da Copa.

“Nos isolamos e estamos focados no dia-a-dia. Vemos pouco, ou nada do que vem de fora, principalmente se for algo que não venha contribuir positivamente”, afirmou.

Preocupado com o que precisa apresentar dentro de campo para tentar uma classificação às oitavas de final, o treinador mudou o tom da conversa ao falar da organização do evento.

“Está sendo magnífico, uma grande Copa do Mundo até agora. Para nós foi um dia histórico, mesmo não conseguindo terminar a partida dando dar alegria aos nossos torcedores”, encerrou Sánchez.