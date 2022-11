A lista de seleções prejudicadas por lesões logo no início da Copa do Mundo aumentou nesta quarta-feira, quando a Dinamarca confirmou que o volante Thomas Delaney foi diagnosticado com uma lesão no joelho. Como o problema exige cerca de quatro semanas para recuperação, o jogador do Sevilla está fora da disputa do Mundial.

“Nós vamos sentir a falta dele, tanto fora quanto dentro de campo. Os outros jogadores estão prontos e a gente tem uma equipe forte para jogar as próximas partidas”, afirmou o treinador Kasper Hjulmand, que viu sua seleção estrear com um empate sem gols diante da Tunísia, na terça-feira, em jogo válido pelo Grupo D.

Durante a partida, Delaney sentiu dores no joelho após uma dividida com o atacante tunisiano Mskani. Tentou permanecer no gramado, mas acabou substituído por Damsgaard na reta final do primeiro tempo, aos 45 minutos. Já no banco de reservas, recebeu uma bolsa de gelo para pressionar contra o joelho atingido.

Além da Dinamarca, outras seleções já foram frustradas por lesões durante a reta final de preparação ou mesmo na primeira rodada da Copa. A França é a que mais sofreu até agora, pois perdeu Lucas Hernández durante a goleada por 4 a 1 sobre a Austrália, depois dos cortes de Benzema, Nkunku e Kimpembé.

A Argentina, que chegou ao Catar com jogadores sofrendo com problemas físicos, foi desfalcada por Nico Gonzáles e Joaquin Correa, e a Espanha ficou sem Gayà. O astro Sadio Mané, do Senegal, é outro nome que se despediu da Copa, assim como Martin Boyle, da Austrália, e Al-Shahrani, da Arábia Saudita.