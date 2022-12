O jogo entre Inglaterra e França, marcado para sábado, é um dos confrontos mais aguardados destas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. E na entrevista coletiva desta quinta-feira, o zagueiro Kyle Walker deu o tom de como os ingleses estão se preparando para tentar segurar Mbappé, artilheiro do torneio com cinco gols e destaque da seleção francesa.

“Eu o respeito, mas não vou estender tapete vermelho para ele entrar e marcar. Vou representar o meu país nas quartas de final da Copa do Mundo e, se não ganharmos, vamos para casa. Mbappé não vai se impor em cima de mim”, afirmou o zagueiro que defende o Manchester City, da Inglaterra.

Tema central da entrevista, o jogador francês seguiu como alvo das perguntas na coletiva. Com a intenção de minimizar a importância do artilheiro adversário, Walker falou que o trabalho feito pelo treinador Gareth Southgate não se limita a anular Mbappé. “O jogo não é Inglaterra contra Mbappé. É entre duas seleções: Inglaterra e França”, disse o jogador de maneira confiante.

Acostumado a enfrentar o jogador francês pelos torneios europeus, Walker disse que conhecer as características do seu oponente pode dar mais tranquilidade. No entanto, o defensor se referiu ao jogador do Paris Saint-Germain como um fora de série e alertou que todos os detalhes serão observados.

“Nós nos enfrentamos em partidas do Manchester City contra o PSG. Isso ajuda. Mas estamos falando de um atleta fantástico e que está em grande forma. Não vai ser uma tarefa fácil, mas no futebol profissional você tem de jogar contra os melhores”, declarou.

Por fim, Walker falou do time adversário e destacou outros nomes que também podem decidir a partida. “Giroud fez muitos gols pela França e o Dembelé é tão bom quanto o Mbappé. Pelo outro lado, ainda tem o Griezmann. Todos os jogadores podem machucar você”, brincou.

As virtudes da seleção inglesa também foram destacadas. E Walker disse que a equipe já mostrou seu potencial no mundial. “Somos a Inglaterra e podemos causar problemas para a França. Falam muito sobre o que temos que fazer, mas certamente os franceses também têm que se preocupar conosco. Não apenas o contrário.”

Inglaterra e França se classificaram na fase de grupos como primeiros colocados de suas chaves. Nas oitavas de final, os franceses superaram a Polônia por 3 a 1, enquanto os ingleses derrotaram Senegal pelo placar de 3 a 0. O jogo entre as duas seleções está marcado para este sábado, às 16 horas (de Brasília) no Al Bayt Stadium.